لمحبي السينما البوليودية.. شاروخان يطرح فيلمه الذي صُورت بعض مشاهده في المغرب في هذا التاريخ ﻿

شوف تيفي
سيكون لعشاق الأفلام السينمائية الهندية موعدا مع طرح الفيلم الجديد للممثل البوليودي شاه روخان "رايس"، والذي صورت بعض مشاهده في المغرب، وسيعرض في القاعات السينمائية يوم 25 يناير المقبل.
وطرحت الشركة المنتجة برومو الفيلم، الذي من المنتظر أن يلقى نجاحا كبيرا على غرار باقي أفلام شاه روخان التي تلقى إقبالا واسعا في الوطن العربي، حيث يتم عرضها بصفة استثنائية في الإمارات والتي تربطها علاقة قوية مع الهنود والسينما البوليودية.
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