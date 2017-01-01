خبر سار.. 38 دولة إفريقية توافق على عودة المغرب إلى الإتحاد القاري ﻿

كشفت وكالة ''سبونتيك الروسية'' نقلا عن مصادر إعلامية مختلفة بأن عدد البلدان الداعمة لطلب المغرب بالانضمام للاتحاد الأفريقي تجاوز 38 بلداً، منها بلدان من غرب ووسط وشرق افريقيا، إضافة إلى دول حدودية مع

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كشفت وكالة "سبونتيك الروسية" نقلا عن مصادر إعلامية مختلفة بأن عدد البلدان الداعمة لطلب المغرب بالانضمام للاتحاد الأفريقي تجاوز 38 بلداً، منها بلدان من غرب ووسط وشرق افريقيا، إضافة إلى دول حدودية مع جنوب أفريقيا، وسط تزايد الرسائل الداعمة لانضمام المغرب.

وأفاد مراسل الوكالة من العاصمة المالية باماكو، أن المغرب أفشل خطط رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي حاولت في البداية عرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء، ومطالبتها للمملكة بتقديم التزام حول التقيد بالميثاق التأسيسي للاتحاد.

وأوضح ذات المصدر، أن 38 دولة أفريقية وجهت ردها وموافقتها على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، حيث سبق لوزارة الخارجية المغربية قد اتهمت رئيسة الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما برفض إعلان الردود التي توصلت بها بهذا الخصوص.