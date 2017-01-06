بالفيديو والصور..شوفو مطاردة لصين في تارودانت والفايسبوكيون يطلقون حملة لاعتقالهما ﻿

قام لصان،عشية أمس الخميس، على متن دراجتهما النارية بتارودانت بسرقة هاتف نقال لفتاة بطريقة مثيرة قبل أن يفرا إلى وجهة مجهولة.

"شوف تيفي"

قام لصان،عشية أمس الخميس، على متن دراجتهما النارية بتارودانت بسرقة هاتف نقال لفتاة بطريقة مثيرة قبل أن يفرا إلى وجهة مجهولة.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات هروب اللصين بواسطة دراجتهما النارية، لكن أحد الأشخاص قام بمطاردتهما بسيارته والتقط الفيديو الذي يكشف ملامحهما بشكل واضح.

وفور تداول الفيديو والصور، تفاعل النشطاء،حيث أطلق الجميع حملة فايسبوكية من أجل اعتقالهما وتسلمهما للعدالة للنظر في التهم التي ستوجه لهما، في حين طالب آخرون بنشر صورهما حتى تتمكن المصالح الأمنية من التوصل إلى هويتهما.