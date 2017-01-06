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فنانة مغربية توحشات سعد لمجرد وها شنو قالت ليه

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 11:45 فنانة مغربية توحشات سعد لمجرد وها شنو قالت ليه | ثقافة و فنون
فنانة مغربية توحشات سعد لمجرد وها شنو قالت ليه
''خويا توحشتك..يا رب الفرج من عندك'': هكذا تفاعلت الفنانة المغربية نجاة الرجوي مع غياب زميلها في الميدان و صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل شهر أكتوبر الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

"خويا توحشتك..يا رب الفرج من عندك": هكذا تفاعلت الفنانة المغربية نجاة الرجوي مع غياب زميلها في الميدان و صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل شهر أكتوبر الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

و وجهت خريجة برنامج ذو فويس،الدعاء لسعد من خلال صفحتها الرسمية بالفايسبوك، راجية من الله القدير أن يطلق سراحه.

و كانت الفنانة المغربي قد شاركت في حملة تم إطلاقها عبر الفايسبوك،تطالب بإطلاق سراح لمجرد .

فنانة مغربية توحشات سعد لمجرد وها شنو قالت ليه

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد سراح الفايسبوك نجاة الرجوي

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