فنانة مغربية توحشات سعد لمجرد وها شنو قالت ليه ﻿

''خويا توحشتك..يا رب الفرج من عندك'': هكذا تفاعلت الفنانة المغربية نجاة الرجوي مع غياب زميلها في الميدان و صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل شهر أكتوبر الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

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"خويا توحشتك..يا رب الفرج من عندك": هكذا تفاعلت الفنانة المغربية نجاة الرجوي مع غياب زميلها في الميدان و صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل شهر أكتوبر الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

و وجهت خريجة برنامج ذو فويس،الدعاء لسعد من خلال صفحتها الرسمية بالفايسبوك، راجية من الله القدير أن يطلق سراحه.

و كانت الفنانة المغربي قد شاركت في حملة تم إطلاقها عبر الفايسبوك،تطالب بإطلاق سراح لمجرد .