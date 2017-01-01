بوتفليقة يعين لجنة للإشراف على الإنتخابات برئاسة مستشاره الخاص ﻿

وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الخميس على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017 .

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وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الخميس على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017 .

و جاء في بيان لعبد العزيز بوتفليقة نشرته الوكالة الرسمية أن " الأمر يتعلق بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء".

و استنادا الى نفس المصدر فان " الأمر يتعلق من جهة أخرى بتعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات".

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فان "هذه اللجنة قد قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".

هذا، وعين رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 عبد الوهاب دربال الوزير السابق والمستشار الخاص لبوتفليقة، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستشارات التي قامت بها رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية.

وجاء قرار التعيين بعد استشارة قام بها ديوان رئاسة الجمهورية, بتعليمات من بوتفليقة مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة.

و تتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".