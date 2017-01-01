خطير.. تلميذتان قامتا بوضع القرقوبي لزميلهم في مشروب غازي بتطوان..وها شنو وقع ليه ﻿

شهدت مؤسسة تعليمية إعدادية خاصة أمس الخميس، واقعة صادمة وخطيرة، أبطالها تلميذتان، قامتا بوضع أقراص مخدرة ''قرقوبي'' بمشروب غازي قبل أن يتم منحه لتلميذ قام بشربه بالكامل.

"شوف تيفي"

شهدت مؤسسة تعليمية إعدادية خاصة أمس الخميس، واقعة صادمة وخطيرة، أبطالها تلميذتان، قامتا بوضع أقراص مخدرة "قرقوبي" بمشروب غازي قبل أن يتم منحه لتلميذ قام بشربه بالكامل.

وحسب مصادر تطوانية فإن التلميذ وفور تناوله للمشروب الغازي الذي يحتوي على كمية مهمة من المخدر المذكور، سقط أرضا ودخل في غيبوبة ما استدعى نقله على وجه السرعة في حالة حرجة نتيجة انقطاع في التنفس إلى إحدى المستشفيات الخصوصية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن التلميذتين، لم تكونان تنويان أذية زميلهم، موضحا بأن الأمر كان مجرد مزحة، كادت لولا الألطاف الإلهية أن تودي بهذا الأخير الذي لم يتحمل جسمه الصغير كمية المخدر التي كانت بالمشروب الغازي.