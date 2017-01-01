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عاجل:بعد إفران و سطات..وفاة 6 أشحاص من عائلة واحدة بالخميسات بسبب الغاز

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 11:01 عاجل:بعد إفران و سطات..وفاة 6 أشحاص من عائلة واحدة بالخميسات بسبب الغاز | حوادث و حقوق
عاجل:بعد إفران و سطات..وفاة 6 أشحاص من عائلة واحدة بالخميسات بسبب الغاز
كشفت وسائل إعلام محلية بالخميسات،أن 6 أشخاص من عائلة واحة لقوا مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب تسرب للغاز.

شوف تيفي:

كشفت وسائل إعلام محلية بالخميسات،أن 6 أشخاص من عائلة واحة لقوا مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب تسرب للغاز.

الحادث سُجل بضاية نزهة،حيث لقي أفراد العائلة حتفهم و التي تتكون من الأب و الأم في الخمسينيات من عمرهما و أربع فتيات أخريات، فيما نجت سيدة واحدة من الحادث تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات.

و قد هرع إلى عين المكان،حسب ذات المصادر، مصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و القوات المساعدة و رجال السلطة المحلية يتقدم باشا المدينة و بعض من القياد من أجل معاينة الواقعة و تحرير محضر في الموضوع.

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عاجل:بعد إفران و سطات..وفاة 6 أشحاص من عائلة واحدة بالخميسات بسبب الغاز

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عاجل:بعد إفران و سطات..وفاة 6 أشحاص من عائلة واحدة بالخميسات بسبب الغاز

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