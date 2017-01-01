عاجل..نايضة في المكسيك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات..وها حصيلة القتلى والمصابين ﻿

لقي شرطي مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون خلال محاولات الشرطة الحد من عمليات سرقة محطات الوقود والمحلات التجارية في مدينة مكسيكو سيتى، وذلك حسب ما كشفت عن وكالات إخبارية اليوم الجمعة.

"شوف تيفي"

لقي شرطي مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون خلال محاولات الشرطة الحد من عمليات سرقة محطات الوقود والمحلات التجارية في مدينة مكسيكو سيتى، وذلك حسب ما كشفت عن وكالات إخبارية اليوم الجمعة.

وأوضحت هذه الوكالات بأن غرف التجارة المكسيكية، حذرت من تداعيات مظاهرات الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة، والتي أدت إلى محاصرة الطرق السريعة والموانىء وإغلاق الكثير من المحلات والمنشآت التجارية.

وحسب شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة المكسيكية الذي قال " إن شرطيا لقي مصرعه وأصيب خمسة أشخاص آخرين خلال محاولات الشرطة الحد من عمليات سرقة محطات الوقود والمحلات التجارية في مدينة مكسيكو سيتى"،مضيفا "أن السلطات المكسيكية ألقت القبض حتى الآن على 600 شخص، وقد شملت السرقات نحو 300 من المحلات والمنشأت التجارية .