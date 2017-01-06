 عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿
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عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة | ثقافة و فنون

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عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 09:55 عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة | ثقافة و فنون
عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة
علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان المغربي سعيد موسكير فقد ليلة الخميس-الجمعة، والده بسبب معاناته من المرض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفنان المغربي سعيد موسكير فقد ليلة الخميس-الجمعة، والده بسبب معاناته من المرض.

وعبر الفنان على صفحته الفايسبوكية عن حزنه وألمه الشديد لوفاة والده، وكتب في تدوينة له "إنا لله وإن إليه راجعون..توفي أبي الله يرحمه".

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المغرب شوف تيفي سعيد موسكير المرض

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