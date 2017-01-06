عاجل..الموت يفجع الفنان سعيد موسكير..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان المغربي سعيد موسكير فقد ليلة الخميس-الجمعة، والده بسبب معاناته من المرض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفنان المغربي سعيد موسكير فقد ليلة الخميس-الجمعة، والده بسبب معاناته من المرض.

وعبر الفنان على صفحته الفايسبوكية عن حزنه وألمه الشديد لوفاة والده، وكتب في تدوينة له "إنا لله وإن إليه راجعون..توفي أبي الله يرحمه".