 اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير | حوادث و حقوق

اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها ! | حوادث و حقوق

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها !

رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي | بوليتيك

رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي

سار لكازاوا.. افتتاح ساحة نيفادا الشهيرة في هذا التاريخ، وها أشنو غادي يكون فيها | مجتمع

سار لكازاوا.. افتتاح ساحة نيفادا الشهيرة في هذا التاريخ، وها أشنو غادي يكون فيها

عاجل.. نقل سيدة وشخص آخر ضحايا مصحة الفردوس إلى المستعجلات وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. نقل سيدة وشخص آخر ضحايا مصحة الفردوس إلى المستعجلات وهذه هي التفاصيل

عصابة تطارد مواطن قرب مطار أكادير، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عصابة تطارد مواطن قرب مطار أكادير، وها أشنو وقع ليه

مثير.. واشنطن تضع نجل بن لادن في قائمة الإرهاب وها شكون هو | دولي

مثير.. واشنطن تضع نجل بن لادن في قائمة الإرهاب وها شكون هو

الفيزازي يفجرها في وجه البيجيدي، وهذا ما قاله على بنكيران | بوليتيك

الفيزازي يفجرها في وجه البيجيدي، وهذا ما قاله على بنكيران

عاجل.. الشخص الذي أضرم النار في جسده بالرباط فارق الحياة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. الشخص الذي أضرم النار في جسده بالرباط فارق الحياة وهذه هي التفاصيل

حكومة ''كوبي كولي''

اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 05:32 اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير | حوادث و حقوق
اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير
مازال المجرمون يبدعون في طرق السرقة، ومازال الأمن ينجح في الوصول إليها، مع أنها أحيانا تقود الصدفة لاعتقالهم، حيث تمكن الأمن من اعتقال ملثم بداية الأسبوع الجاري بعين الدياب، والذي ضبط متلبسا

شوف تيفي

مازال المجرمون يبدعون في طرق السرقة، ومازال الأمن ينجح في الوصول إليها، مع أنها أحيانا تقود الصدفة لاعتقالهم، حيث تمكن الأمن من اعتقال ملثم بداية الأسبوع الجاري بعين الدياب، والذي ضبط متلبسا وبحوزته بـ11 مليون سنتيم و 3 كيلو غرام من الذهب، جمعها من سرقاته لمجموعة من الفيلات، حيث تخصص في سرقتها بشكل بارع.

وعلم من مصدر جيد الاطلاع أن المتهم تم عرضه على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، حيث كشفت التحقيقات عن ارتباطه بمجموعة من بائعي الذهب، والذين كانوا يشترون منه هذه المادة ويعيدون صناعتها بعد ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمن يحقق في هذه القضية بعمق، من أجل الوصول إلى أصحاب هذه المحلات الذين كانوا زبناء السارق المعتقل، والذي كان كيضرب من التحت حتى لا يلفت له الانتباه، إلا أن المجرمين دائما يخطئون في خيط ما، والذي يقود إلى اعتقالهم بكل سهولة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال ذهب أمن فيلا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها ! | حوادث و حقوق

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها !

عصابة تطارد مواطن قرب مطار أكادير، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عصابة تطارد مواطن قرب مطار أكادير، وها أشنو وقع ليه

عاجل.. الشخص الذي أضرم النار في جسده بالرباط فارق الحياة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. الشخص الذي أضرم النار في جسده بالرباط فارق الحياة وهذه هي التفاصيل

عاجل بالفيديو و الصور..هذه حصيلة الحريق المهول بمصحة خاصة بالبيضاء وهذا هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو و الصور..هذه حصيلة الحريق المهول بمصحة خاصة بالبيضاء وهذا هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | الفيلم المغربي الجديد يوم وليلة (فيلم كامل) | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

فيديو | الفيلم المغربي الجديد ''يوم وليلة'' (فيلم كامل)

بالفيديو | تقرير CNN عن شركة تحمل اسما مغربي وتصنعه زيت أرڭان الخالص في اسرائيل الذي يوزع في 35 دولة عبر العالم | قنوات أخرى

بالفيديو | تقرير CNN عن شركة تحمل اسما مغربي وتصنعه زيت أرڭان الخالص في اسرائيل الذي يوزع في 35 دولة عبر العالم

خطير و بكامير خفية..شبكة تروج أدوية سامة وقاتلة على أنها معالجات جنسية بالمغرب | خارج البلاطو

خطير و بكامير خفية..شبكة تروج أدوية سامة وقاتلة على أنها معالجات جنسية بالمغرب

أشنو قال زهرك اليوم: 06 يناير 2017 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 06 يناير 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها ! | حوادث و حقوق

صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها !

رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي | بوليتيك

رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي

سار لكازاوا.. افتتاح ساحة نيفادا الشهيرة في هذا التاريخ، وها أشنو غادي يكون فيها | مجتمع

سار لكازاوا.. افتتاح ساحة نيفادا الشهيرة في هذا التاريخ، وها أشنو غادي يكون فيها

﻿ ﻿
اليوم 00:31 GMT

عاجل.. ها شنو وقع بالقرب من شاطئ عين السبع لشابة في مقتبل العمر..تفاصيل جد صادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.