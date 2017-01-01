اعتقال ملثم بكازا، وها أشنوا كان كيدير ﻿

مازال المجرمون يبدعون في طرق السرقة، ومازال الأمن ينجح في الوصول إليها، مع أنها أحيانا تقود الصدفة لاعتقالهم، حيث تمكن الأمن من اعتقال ملثم بداية الأسبوع الجاري بعين الدياب، والذي ضبط متلبسا

شوف تيفي

مازال المجرمون يبدعون في طرق السرقة، ومازال الأمن ينجح في الوصول إليها، مع أنها أحيانا تقود الصدفة لاعتقالهم، حيث تمكن الأمن من اعتقال ملثم بداية الأسبوع الجاري بعين الدياب، والذي ضبط متلبسا وبحوزته بـ11 مليون سنتيم و 3 كيلو غرام من الذهب، جمعها من سرقاته لمجموعة من الفيلات، حيث تخصص في سرقتها بشكل بارع.

وعلم من مصدر جيد الاطلاع أن المتهم تم عرضه على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، حيث كشفت التحقيقات عن ارتباطه بمجموعة من بائعي الذهب، والذين كانوا يشترون منه هذه المادة ويعيدون صناعتها بعد ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمن يحقق في هذه القضية بعمق، من أجل الوصول إلى أصحاب هذه المحلات الذين كانوا زبناء السارق المعتقل، والذي كان كيضرب من التحت حتى لا يلفت له الانتباه، إلا أن المجرمين دائما يخطئون في خيط ما، والذي يقود إلى اعتقالهم بكل سهولة.