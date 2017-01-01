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صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها !

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 03:28 صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها ! | حوادث و حقوق
صادم .. شاب مراكشي تحرش بأخته وها أشنو وقع ليها بعد رفضها !
اهتزت المدينة الحمراء مراكش اليوم الخميس على وقع خبر صادم بطله شاب في ريعان شبابه، والذي شرمل أخته بعد أن تهربت منه ورفضت الخضوع لنزواته، وذلك بسلاح أبيض من الحجم الكبير، حيث تم حملها على وجه

شوف تيفي

اهتزت المدينة الحمراء مراكش اليوم الخميس على وقع خبر صادم بطله شاب في ريعان شبابه، والذي شرمل أخته بعد أن تهربت منه ورفضت الخضوع لنزواته، وذلك بسلاح أبيض من الحجم الكبير، حيث تم حملها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرضت لها.

وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن الحادثة وقعت على مستوى جماعة سيدي عبد المومن، حيث خلفت صدمة وسط الجيران الذين اعتبروها فضيحة أخلاقية كبيرة، والأخطر من هذا أن السيدة التي تعرضت للاعتداء من طرف أخيها الذي كان في حالة غير طبيعية، متزوجة حيث تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا حسب نفس المصدر.

 

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تحرش مراكش ابن طفيل أبيض

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