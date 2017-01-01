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رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 03:00 رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي | بوليتيك
رسميا.. هذه هي أسماء 38 دولة التي أعلنت موافقتها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ومازال الخير جاي
في الوقت الذي تمكن فيه المغرب من إفشال مخططات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن محاولة فاشلة لتقييد المغرب بتقديم التزام حول التقيد

شوف تيفي

في الوقت الذي تمكن فيه المغرب من إفشال مخططات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن محاولة فاشلة لتقييد المغرب بتقديم التزام حول التقيد بالميثاق التأسيسي للاتحاد، أفادت مصادر مطلعة أن عدد البلدان المدعمة للطلب المغربي للانضمام للاتحاد الإفريقي وصل إلى 38 بلدا، منها بلدان غرب افريقيا ووسطها وشرقها، علاوة على دول حدودية مع جنوب إفريقيا.

وأعلنت 38 دولة موافقتها لرجوع المغرب لحضن الاتحاد، وهي كالتالي: دولة بنين - بوركينا فاسو - بوروندي - الرأس الأخضر - جزر القمر - الكونغو - كوت ديفوار - جيبوتي - اريتيريا - الغابون - غامبيا - غانا - غينيا، - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - ليبيريا - ليبيا - افريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - ساوتومي - السنيغال - السيشل - سيراليون - الصومال - السودان - سوازيلاند - الطوغو - زامبيا - نيجيريا - روندا - تانزانيا - تونس - مصر - موريتانيا - الكاميرون - مالي - النيجر... وذلك في الوقت الذي من المنتظر أن يزيد عدد هذه الدول الداعمة للطلب المغربي خلال الأيام المقبلة، رغم كل العراقيل التي وضعت أمام المغرب، إلا أن الأخير تجاوز كل العقبات ونجحت الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة الدول الداعمة للطلب المغربي بالرجوع لمقعده في الاتحاد الإفريقي.

 

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الاتحاد الإفريقي المغرب دول طلب إفريقيا

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