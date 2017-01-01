سار لكازاوا.. افتتاح ساحة نيفادا الشهيرة في هذا التاريخ، وها أشنو غادي يكون فيها ﻿

ساحة نيفادا، إنها أشهر الساحات بمدينة الدار البيضاء، وتعتبر متنفسا لمزاولي مجموعة من الرياضات التي كانت تزاول على أرضيتها، فضلا عن تنظيم مهرجانات ومعارض، وفضلا عن ذلك كانت أيضا ملتقى للعشاق الذي

شوف تيفي

ساحة نيفادا، إنها أشهر الساحات بمدينة الدار البيضاء، وتعتبر متنفسا لمزاولي مجموعة من الرياضات التي كانت تزاول على أرضيتها، فضلا عن تنظيم مهرجانات ومعارض، وفضلا عن ذلك كانت أيضا ملتقى للعشاق الذي يحجون إليها كل ويكاند للاستمتاع بفقرات فنية وحلاقي كانت تنظم فيها.

ساحة نيفادا، المتواجدة على مستوى تقاطع شارعي الحسن الثاني والراشدي من المنتظر أن تفتح أبوابها للعموم صيف هذه السنة، والتي أصبحت بحلة جديدة بعد إخضاعها لمجموعة من الإصلاحات، وجعلها في مستوى تطلعات المدينة، بعيدا عن التهميش وقلة العناية التي كانت تعاني منها.

وعلم من مصدر جيد الاطلاع أن الساحة التي استغرقت شهورا كثيرا لإخضاعها للترميم والإصلاح، طلعات بغلاف مالي قدره 13 مليار سنتيم، حيث يتم تخصيص طابقها الأرضي لمرأب السيارات، سيتسع لما يقارب 800 سيارة، ومن المنتظر أن يفك نوعا ما مشاكل ركن السيارات بالعاصمة الاقتصادية.