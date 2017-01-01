عاجل.. نقل سيدة وشخص آخر ضحايا مصحة الفردوس إلى المستعجلات وهذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي
كشف مصدر مطلع من عين المكان لـ"شوف تيفي" أنه قد تم نقل امرأة(ج.ح) وعمرها 62 عام، ورجل يبلغ من العمر 40 سنة والمسمى (ش.م)، إلى مستعجلات المنصور بالبرنوصي على وجه السرعة.
ويأتي نقل الضحيتين على متن سيارة إسعاف، بعد إصابتهما باختناق شديد، بعد أن اندلعت النيران في مصحة الفردوس قبل قليل.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.