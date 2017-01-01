عصابة تطارد مواطن قرب مطار أكادير، وها أشنو وقع ليه ﻿

نجا مواطن مغربي من اعتداء وموت محقق، بعد أن تم رشق سيارته التي كان متواجدا على متنها، قرب مطار أكادير الدولي، حيث هاجمه مجهولون بعد رشق سيارته.

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نجا مواطن مغربي من اعتداء وموت محقق، بعد أن تم رشق سيارته التي كان متواجدا على متنها، قرب مطار أكادير الدولي، حيث هاجمه مجهولون بعد رشق سيارته.

وكشفت مصادر محلية أن المواطن استطاع الافلات بجلده، بعد أن تمت مطاردة سيارة العصابة، الذي كانوا يتربصون به على مقربة من المطار، حيث لم يصب بأذى، إلا أن سيارته تكسر زجاجها الأمامي.

جدير بالذكر أن نفس المصادر قالت أن المكان المحيط بالمطار يعرف مجموعة من الاعتداءات يوميا، والذي يتطلب تدخلا أمنيا صارما للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي يروح ضحيتها أبرياء.