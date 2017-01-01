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مثير.. واشنطن تضع نجل بن لادن في قائمة الإرهاب وها شكون هو

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 01:41 مثير.. واشنطن تضع نجل بن لادن في قائمة الإرهاب وها شكون هو | دولي
مثير.. واشنطن تضع نجل بن لادن في قائمة الإرهاب وها شكون هو
وضعت واشنطن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، على لائحة الإرهابيين، حيث تم اعتباره إرهابيا، بسبب تهديده للولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

شوف تيفي

وضعت واشنطن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، على لائحة الإرهابيين، حيث تم اعتباره إرهابيا، بسبب تهديده للولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الخارجية الأمريكية وضعت حمزة بن لادن ضمن قائمة الإرهابيين، حيث من المحتمل تجميد الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة لحمزة بن لادن ولن يسمح لأي أمريكي بالتعامل معه، حسب ذات المصادر.

وأشار المصدر ذاته أن حمزة كان المفضل لدى والده أسامة من بين باقي إخوته، حيث كان يطمح لأن يتولى زعامة القاعدة بعد والده الذي قتل على يد القوات الأمريكية سنة 2011.

 

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أمريكا القاعدة بن لادن واشنطن

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