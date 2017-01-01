الفيزازي يفجرها في وجه البيجيدي، وهذا ما قاله على بنكيران ﻿

يبدو أن الشيخ الفيزازي يحمل في قلبه الكثير اتجاه رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، حيث انتقده طلباته المتكررة لإيقاف القنوات المصرية العابثة عن استغلال اسمه واسم زميله الشيخ الكتاني منذ

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يبدو أن الشيخ الفيزازي يحمل في قلبه الكثير اتجاه رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، حيث انتقده طلباته المتكررة لإيقاف القنوات المصرية العابثة عن استغلال اسمه واسم زميله الشيخ الكتاني منذ سنوات في الترويج لمنتجاتها.

وقال الفيزازي في تدوينة فايسبوكية على صفحته الرسمية قبل قليل، "في المغرب قررت الحكومة التواصل مع الحكومة المصرية استنكارا منها لاستغلال قناة مصرية اسم الأستاذ أبي زيد المقرئ في الشعوذة و ما إلى ذلك".

وأضاف "طيب؛ ألم يبلغ هذه الحكومة صراخنا أخي الشيخ الكتاني و عبد ربه منذ سنوات و طلباتنا المتكررة لإيقاف القنوات المصرية العابثة عن استغلال أسماءنا للنصب و الاحتيال على الناس ؟ ؟!! ألسنا يا حكومتنا الرشيدة مغاربة نستحق منك الدفاع عنا؟ ؟ ؟ أم ﻷننا لسنا منخرطين في الحزب الحاكم فليعبث بنا من شاء و ﻻ بواكي لنا؟!!!".

ويبدو أن الرسالة قد وصلت لابنكيران والبيجيدي بصفة عامة، خصوصا بعد التدخل لأبي زيد المنتمي إلى صفوف الحزب الحاكم، من أجل توقيف بث اسمه على هذه القنوات.