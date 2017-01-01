عاجل.. الشخص الذي أضرم النار في جسده بالرباط فارق الحياة وهذه هي التفاصيل ﻿

أفاد مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي أضرم النار في جسدة يوم السادس والعشرين من دجنبر الماضي أمام كوميسارية الرباط، قد فارق الحياة متأثرا بجراحه.

شوف تيفي

أفاد مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن الشخص الذي أضرم النار في جسدة يوم السادس والعشرين من دجنبر الماضي أمام كوميسارية الرباط، قد فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المذكور كان قد أضرم النار في جسده احتجاجا بعد الإفراج عن سارق هاتف الضحية، هذا الأخير الذي كان يرقد في مستشفى ابن سينا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المضاعفات الصحية كانت وراء مفارقته للحياة.