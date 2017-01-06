الملك محمد السادس والأمير للا سلمى في صورة رائعة بمراكش تشعل الفايسبوك ﻿

على غير العادة، وبعد أن ظهر الملك محمد السادس عدة مرات في صور مختلفة مع رعاياه الأوفياء خارج البروتوكول الملكي، تداول فايسبوكيون صورة رائعة للملك رفقة للا سلمى ومواطنة أخرى في صورة جماعية، حيث ظهر

شوف تيفي

على غير العادة، وبعد أن ظهر الملك محمد السادس عدة مرات في صور مختلفة مع رعاياه الأوفياء خارج البروتوكول الملكي، تداول فايسبوكيون صورة رائعة للملك رفقة للا سلمى ومواطنة أخرى في صورة جماعية، حيث ظهر الملك بلوكه المعتاد والأنيق، والذي أصبح مصدر إلهام لمجموعة من الفايسبوكيين.

ولاقت الصورة الجديدة التي تمت مشاركتها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا واسعا، و ظهر فيها الملك بلباسه الشبابي الأنيق والرائع، الذي أعجب به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل الأبعد من هذا فقد نتج عن هذا الإعجاب سعي مجموعة من الشباب لتقليد الملك في لباسه العصري الأنيق.

وظهر الملك في الصورة وهو يرتدي سترة جلدية بنية اللون و قميص أسود كتب عليه "طاكسي كبير مراكش 1971"، بالإضافة إلى سروال دجينز، فيما ظهرت للا سلمى بكامل أناقتها وهي ترتدي قميصا يحمل ورودا جميلة يتوسطها اللون الأسود ويحيط بها اللون الوردي، وسروال ثوب أسود كلاس.