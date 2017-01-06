عاجل بالفيديو و الصور..هذه حصيلة الحريق المهول بمصحة خاصة بالبيضاء وهذا هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الحريق المهول بمصحة خاصة بالبرنوصي بالبيضاء، خلف إصابة ثلاثة مرضى باختناق تم نقلهم على إثر ذلك إلى مستشفى المنصور ومستشفى محمد الخامس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الحريق المهول بمصحة خاصة بالبرنوصي بالبيضاء، خلف إصابة ثلاثة مرضى باختناق تم نقلهم على إثر ذلك إلى مستشفى المنصور ومستشفى محمد الخامس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق وقع نتيجة اندلاع النيران بجهاز الأشعة "السكانير"، ما تسبب في تصاعد دخان كثيف إلى باقي طوابق المصحة، ما جعل بعض المرضى يصابون بالاختناق.

وأضاف المصدر ذاته بأن عائلات المرضى عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من إدارة المصحة، موضحا بأن العديد من شاحنات الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران.