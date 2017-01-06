 بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش ﻿
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بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 00:33 بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش | بوليتيك
بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش
توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية و خاصة،مساء اليوم الخميس، تؤرخ للقاء الملك محمد السادس المفاجئ بعضو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية و خاصة،مساء اليوم الخميس، تؤرخ للقاء الملك محمد السادس المفاجئ بعضو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش.

و قد حل الملك محمد السادس في زيارة مفاجئة للفندق الذي كانت تتواجد فيه الخمليشي رفقة صديقاتها،حيث التقطت صورتين مع الملك محمد السادس.

و قد ظهر الملك محمد السادس كعادته بكامل أناقته و بدون بروتوكول داخل أشهر فندق بالمدينة الحمراء.

الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش

الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش

الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس صورة لقاء الخمليشي

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