بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية و خاصة،مساء اليوم الخميس، تؤرخ للقاء الملك محمد السادس المفاجئ بعضو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية و خاصة،مساء اليوم الخميس، تؤرخ للقاء الملك محمد السادس المفاجئ بعضو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش.

و قد حل الملك محمد السادس في زيارة مفاجئة للفندق الذي كانت تتواجد فيه الخمليشي رفقة صديقاتها،حيث التقطت صورتين مع الملك محمد السادس.



و قد ظهر الملك محمد السادس كعادته بكامل أناقته و بدون بروتوكول داخل أشهر فندق بالمدينة الحمراء.