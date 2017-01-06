بالصور..الملك محمد السادس في لقاء مفاجئ مع الماصاوية كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية و خاصة،مساء اليوم الخميس، تؤرخ للقاء الملك محمد السادس المفاجئ بعضو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي كنزة الخمليشي بفندق المامونية بمراكش.
و قد حل الملك محمد السادس في زيارة مفاجئة للفندق الذي كانت تتواجد فيه الخمليشي رفقة صديقاتها،حيث التقطت صورتين مع الملك محمد السادس.
و قد ظهر الملك محمد السادس كعادته بكامل أناقته و بدون بروتوكول داخل أشهر فندق بالمدينة الحمراء.
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