عاجل.. ها شنو وقع بالقرب من شاطئ عين السبع لشابة في مقتبل العمر..تفاصيل جد صادمة ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن دوار سيدي عبد الله الحاج بطريق شاطئ عين السبع بالبيضاء، شهد قبل قليل، واقعة خطيرة، بطلتها شابة، قامت بمحاولة للانتحار من خلال شرب العديد من الأدوية في وقت واحد.
وحسب المصدر ذاته فإن الشابة تبلغ من العمر 30 سنة، أقدمت على الانتحار داخل منزل أسرتها لأسباب تبقى مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأضاف ذات المصادر بأن سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدينة، قامت بنقل الشابة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.
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