ناصر الزفزافي ''انفصالي '' بنهكة المخدرات ﻿

قد نتفهم، مثل كثير من العقلاء في هذا البلد الأمين، لجوء السلطات المحلية من حين لآخر، إلى منع هذا النشاط أو وقف ذاك التجمع، إذا ما كان ذلك مخالفا للقوانين الجاري بها العمل.. خاصة وأننا ألفنا مثل هذا

شوف تيفي



قد نتفهم، مثل كثير من العقلاء في هذا البلد الأمين، لجوء السلطات المحلية من حين لآخر، إلى منع هذا النشاط أو وقف ذاك التجمع، إذا ما كان ذلك مخالفا للقوانين الجاري بها العمل.. خاصة وأننا ألفنا مثل هذا المنع، المبرر طبعا، في حالات كثيرة، تماما كما حصل غير ما مرة خلال الحملات الانتخابية مع منع تجمعات خطابية في أماكن عمومية لأحزاب سياسية بعينها، وتشديد السلطات على ضرورة أن تتم هذه التجمعات في قاعات أو في غيرها.. لكن قد يبدو غريبا، وربما عصيا على الاستيعاب، أن تلجأ جماعة، لا صفة لها، ولا انتماء ظاهر لها، على منع تنظيم نشاط معين بمكان عمومي، وكأنها هي صاحبة الأرض وحامية القانون، وإن كان مثل هذا السلوك، هو لون من ألوان "السيبة" المتقدمة طبعا.

الحديث هنا يتعلق بجماعة لها أجندة خفية، نصبت نفسها "بزز" في الحسيمة كمدافعة عن "الحق"، وإن كان "للحق رب يحميه" ليس في الحسيمة وحدها، بل في باقي المدن المغربية برمتها.. تصوروا أن المغرب بكبيره وصغيره، بسياسيه وأمنييه ومدنييه وبسطائه وبملكه أيضا، حزنوا وتألموا لوفاة المرحوم محسن فكري بتلك الطريقة المأساوية في أكتوبر الماضي.. كل هؤلاء، تضامنوا مع عائلته فعلا وقولا وبالقلب أيضا.. بل تدخل الملك شخصيا وأمر بفتح تحقيق في الواقعة وشدد على الذهاب إلى أبعد مدى من أجل أن يلقى الجناة العقاب الذي يستحقونه دون تمييز. كما أبانت عائلته عموما ووالده بشكل خاص عن نضج كبير وهو يشدد على أنه لا يريد أن يتحول دم ابنه إلى وقود لإشعال الفتنة في مغرب ينعم في الأمن والاستقرار وسط محيط مضطرب...

الآن، وبينما يسلك التحقيق قنواته القانونية والطبيعية، وفي الوقت الذي عزمت فيه بعض الفعاليات على تنظيم معرض تجاري في ساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة، أقدمت جماعة بلطجية، في سابقة من نوعها، على محاولة احتلال الساحة، لمنعها من تنظيم هذا المعرض، بمبرر "أن هذه الجهة تريد أن تطوق الساحة حتى لا تصبح مكانا للاحتجاج". بل الأكثر من ذلك، وهذا بيت القصيد، هو أن هذه الجماعة البلطجية، تخال أن ساحة عمومية، هي في الأصل مِلك لكل المغاربة، وبالأخص هي مِلك للحُسيميين، (تخال أن الساحة) أصبحت مقرا لها، تحتله وقت ما شاءت، أو بالأحرى وقتما رغب في ذلك من يحركها بـ"التيليكوموند" من أجل "الركوب على قضية المرحوم محسن فكري" لقضاء مآرب خطيرة للغاية، وتغليفها بما تسميه "مطالب اجتماعية". هذا في الوقت الذي تعهدت الدولة بمعالجة القضية وحرصها على أن يلقى الجناة العقاب الذي يستحقون.. إذ كيف يقوم مثلا عنصر يدعى ناصر الزفزافي، يقدم نفسه كـ"ناشط للحراك" ويحرك الجماعة البلطجية، على أن يوجه دعوة للحسيميين من أجل النزول إلى الساحة، واحتلالها للتظاهر ومواجهة السلطات المحلية، وهو حسب مصادر عديدة مجرد "فاكتور" يتحرك ويتحدث بلسان جهة في الخارج لها أجندة وتخطيط من أجل تنفيذ مشروع يهدف إلى تقسيم المغرب..؟ وهل ناصر هذا الذي يتباكي على وفاة المرحوم محسن فكري، فقط أمام عدسات الكاميرات، أكثر تألما من عائلته التي سلمت بقدر الله سبحانه وتعالى؟.. ثم لماذا يحاول هذا "الناشط للي عاطيها للنشاط" أكل الثوم بفم أهل الحسيمية الأبرار، و"علاش هاذ الشي كامل"؟. الحاصول "إذا ظهر السبب بطل العجب".

لنقلب الآية ونبدأ بالعجب قبل السبب.. والعجب هنا هو أن "هاذ ناصر عندو شحال من خدمة وخدمة.. وهو في الواقع معندو حتى خدمة".. أي أنه لا عمل له، وفي نفس الوقت "شبعان لعاقة" أكثر من أولئك الذين يحركهم في قضية محسن فكري، التي تحولت للأسف إلى قضية للاتجار، أكثر منها قضية تدخلت فيها أعلى سلطة من أجل رد الاعتبار.

وفي نطاق العجب دائما، إن ناصر الزفزافي ليسا ناشطا بقدر ما هو "ناشط مع راسو"، لاعتبار بسيط، يعرفه بعض الريفيين، هو أنه مرتبط بأوساط مشبوهة، ويتلقى أموالا طائلة من بارونات المخدرات المبحوث عنهم، سواء في ألمانيا أو هولندا أو بلجيكا.. هؤلاء حسب مصادر واسعة الاطلاع، لا يهمهم محسن فكري، ولا الكرامة ولا العدالة الاجتماعية التي تظل حقا مشروعا في بلد دستر لهما بالبند العريض.. فقط يروجون لانفصال الريف عن المغرب، في هذه الظرفية بالذات، لكن بلوبوسات "السلمية والمطالب الاجتماعية".. وهنا ينبغي الضرب على أيدي هؤلاء بقوة، لأن ما خفي كان أعظم يقول الريفيون بأنفسهم .

إن الخفي في هذا المخطط الخطير، هو أن ناصر الزفزافي، يتلقى حسب مصادرنا أموالا من "بزناسة صحاح"، وبالأخص من البرلماني السابق سعيد شعو، الهارب من العدالة والمبحوث عنه دوليا في قضايا الاتجار في المخدرات، من أجل عزل الحسيمة، وجعلها بؤرة للتوتر، خدمة لمشروع انفصال الريف.. (وعلاش هاذ الشي كامل)، حتى يتحكم هؤلاء البارونات في منطقة الريف، من أجل تحويلها إلى منصة آمنة للجريمة المنظمة، وبالتالي تصدير المخدرات بأريحية للخارج، وجني الملايير "كيف ما بغاو". وهنا لا ينبغي العبث بالوطن، بل من الواجب التدخل من أجل تفكيك هذه "العصابة" ووضع حد لهذا المخطط الهدام. والأكثر من ذلك، يجب على الرأي العام، كضمير حي للأمة، أن ينتبه إلى هذا المخطط، وأن يعرف أن هناك ارتباطات للزفزافي بهذه المنظمة التي لها علاقات أخرى مع أوساط فاسدة في الخارج والداخل.

إن "ريافة لحرار" لا يقبلون بأن تحوِّل منظمة إجرامية دولية منطقة الريف إلى منطقة معزولة عن وطنها الأم المغرب، ولا يقبلون أيضا أن تهدد هذه العصابة التي يحركها سعيد شعو أمن واستقرار البلد وأهل البلد.. فهؤلاء البارونات، يعرف الريفيون أكثر، أنهم متضايقون من تحول الريف إلى القلب النابض للمملكة، وأن ليس من مصلحتهم أن يغرقها الملك محمد السادس بالمشاريع والأوراش الكبرى حتى تصبح منطقة للتنمية الحقيقية.. فقط يعرفون أن أي مشروع إصلاحي هو خطوة للتضييق على أنشطتهم السرية في تهريب المخدرات. لذلك، يحركون المسمى ناصر الزفزافي، لإشعال الفتن، وهو المعروف في أوساطه بمصدر الفتن.. إذ يعرف كثيرون أنه مولوع بالفساد، والخيانة الزوجية، وأن تلك الأموال التي تصله من "شعو ورباعتو" تتجه مباشرة إلى أوكار الدعارة والشراب وزيد زيد... وهنا يطرح السؤال، ألا يتساءل الحسيميون، "كيفاش هاذ الزفزافي مخدام ما ردام وشبعان فلوس؟.. أو منين كيجيوه؟".. وهل هؤلاء الذين يمدونه بالأموال تساءلوا مرة "على فين كيصرف هاذ الزفزاف فلوس لحشيش للي كيعطيوه؟".. لندع هذه الأسئلة جانبا، ونتساءل، بأي حق يأتي هاذ ناصر الزفزافي بالبلطجية ديالو ويمنع نشطاء تجاريون من تنظيم معرض تجاري من شأنه أن يعود بالنفع العميم على أهل الحسمية؟

عموما، حذاري من التفريط في تطبيق القانون.. ذلك أن السماح لهذا الشخص "المسخر" بمحاولة فرض قانونه الخاص في ساحة عمومية محكومة بقانون عام، من شأنه أن يفتح بابا لبداية تنفيذ مخطط استفزازي خطير، يسعى مسطروه من البارونات إلى فصل الريف عن الوطن، وهذا ما لا يسمح به الريفيون خاصة والمغاربة بشكل عام. "إيوا كونو على بال".