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قيادي بالإتحاد الدستوري...ماغاديش نتفارقوا مع الأحرار و تحكم بن كيران لن يؤثر على مشروعنا المشترك

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 23:44 قيادي بالإتحاد الدستوري...ماغاديش نتفارقوا مع الأحرار و تحكم بن كيران لن يؤثر على مشروعنا المشترك | بوليتيك
قيادي بالإتحاد الدستوري...ماغاديش نتفارقوا مع الأحرار و تحكم بن كيران لن يؤثر على مشروعنا المشترك
كشف قيادي بحزب الإتحاد الدستوري أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تجاهل أن حزب الإتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار اتفقا على التنسيق والتحالف بين فريقيهما بالبرلمان قبل بداية بن كيران

شوف تيفي

كشف قيادي بحزب الإتحاد الدستوري أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تجاهل أن حزب الإتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار اتفقا على التنسيق والتحالف بين فريقيهما بالبرلمان قبل بداية بن كيران لمشاوراته الأولية لتشكيل الحكومة.

وقال القيادي بحزب الحصان، أن بن كيران لن يستطيع فك الإرتباط الوطيد سياسيا بين الحزبين المتحالفين، لأنهما يشتركان في كثير من المواقف ولهما مشروع مشترك يستحيل على بن كيران وحزبه إختراقه أو التأثير عليه عبر التدخل ب "التحكم في الأحزاب والتدخل في شؤونها" والتي أبانت المفاوضات الحكومية على سعي بن كيران إلى اللجوء إليها.

ورفض القيادي تدخل بن كيران في العلاقة الوطيدة التي تربط حزبه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على أن التحالف بين الحزبين لن تستطيع سياسة بن كيران الإلتوائية التأثير فيها.

وصرح القيادي أن البلاغ الصادر اليوم عن المكتب السياسي للحزب واضح في هذا الباب، حيث أن بن كيران عوض البحث عن أغلبية مريحة ومضمونة تسهل إشتغال مؤسستي الحكومة والبرلمان، يحاول كسر أي تقارب بين الأحزاب التي تتشارك في المشروع المجتمعي الذي يسعى إليه المغاربة، وهذا هو "التحكم الجديد" الذي يسعى إليه بن كيران .

وأعاد ذات المصدر، أن المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة وأمانته العامة، لن يفرق بين حزب الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، لأن المشروع المشترك الذي يجمع بينهما سيصمد أمام "تحكم بن كيران".

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الحصان الأحرار بن كيران التجمع التحكم الأحزاب شوف تيفي

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