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انفجار بوطا غاز بين يدي شاب بمنزله، وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 23:13 انفجار بوطا غاز بين يدي شاب بمنزله، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
انفجار بوطا غاز بين يدي شاب بمنزله، وها أشنو وقع ليه
انفجرت مساء اليوم الخميس قنينة غاز من الحجم الكبير في أحد المنازل بمير اللفت، حيث وقعت الحادثة في الوقت الذي كان هناك شاب بالقرب منها، مما خلف هلعا كبيرا وسط سكان المنطقة.

شوف تيفي

انفجرت مساء اليوم الخميس قنينة غاز من الحجم الكبير في أحد المنازل بمير اللفت، حيث وقعت الحادثة في الوقت الذي كان هناك شاب بالقرب منها، مما خلف هلعا كبيرا وسط سكان المنطقة.

وكشفت مصادر محلية أن الشاب أصيب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، حيث نجا من موت محقق.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية قام بإيقاد "البوطاغاز"، ليفاجأ بانفجار المكان من حوله بسبب تسرب غازي، لم يفطن له قبل إيقادها.

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انفجار قنينة غاز مستعجلات

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