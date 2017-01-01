مؤلم وصادم.. سيدة تفارق الحياة وهي على البث المباشر في الفايسبوك+فيديو ﻿

انتهى بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بأمر مؤلم، حينما فارقت سيدة الحياة، حينما كان أصدقاؤها وآلاف من متابعيها، يشاهدونها على هذا البث وهي تغني لهم من داخل منزل صديقها بمنطقة

"شوف تيفي"

انتهى بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بأمر مؤلم، حينما فارقت سيدة الحياة، حينما كان أصدقاؤها وآلاف من متابعيها، يشاهدونها على هذا البث وهي تغني لهم من داخل منزل صديقها بمنطقة أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإنه وخلال هذا البث المباشر، توفيت أمريكية تسمى قيد حياتها كيانا هيرندون، حيث شاهد الآلاف من المتابعين لحظة انهيارها وهي تحمل بين ذراعيها طفلها البالغ من العمر عاماً واحد.

وأوضحت الصحيفة فإن هيرندون البالغة من العمر25 عاما، أطلقت البث المباشر بالغناء، قبل أن تتحدث بعد ذلك عن رغبتها في العودة إلى المدرسة، إلا أن تصرفاتها بدأت بالتغير، قبل أن يسقط الهاتف من يديها وتختفي من البث المباشر.

وقال والد الهالكة ريتشارد هيرندون، للصحيفة البريطانية الاندبندنت إن عدد المشاهدات للبث المباشر ارتفعت بعد أن تبين بأن ابنته تلفظ أنفاسها الأخيرة، بينما ألقت شقيقتها اللوم على مشاهدي هذا البث المباشر الذي دام لـ 30 دقيقة لأنهم لم يقوموا بأي شيء لانقاذ حياة كيانا.

وقالت والدة كاينا بأن ابنتها الراحلة،كانت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية والتي كانت سببا في توقف قلبها".