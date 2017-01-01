عاجل..حريق مهول بمصحة خاصة بالبرنوصي..وها شنو وقع للمرضى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مصحة خاصة بالقرب من ديور البوليس الموجودة ما بين حي البرنوصي وعين السبع، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار، نتيجة اندلاع النيران بها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مصحة خاصة بالقرب من ديور البوليس الموجودة ما بين حي البرنوصي وعين السبع، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار، نتيجة اندلاع النيران بها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصحة تعرف تواجدا كبيرا لعائلات المرضى الخائفين من تعرضهم لمكروه نتيجة النيران التي اندلعت لأسباب تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدنية ، تعمل في هذه اللحظات على إخماد النيران التي ما تزال ألسنتها متصاعدة.



