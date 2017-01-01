 عاجل و بالفيديو.. بن كيران.. يحسم رسميا في الحكومة بعد ''حادثة السير'' ﻿
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حكومة ''كوبي كولي''

عاجل و بالفيديو.. بن كيران.. يحسم رسميا في الحكومة بعد ''حادثة السير''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 22:11 عاجل و بالفيديو.. بن كيران.. يحسم رسميا في الحكومة بعد حادثة السير | بوليتيك
عاجل و بالفيديو.. بن كيران.. يحسم رسميا في الحكومة بعد ''حادثة السير''
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الأحداث المتلاحقة التي أعقبت تصريحات الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط، إضطرته إلى العودة إلى التحالف الذي شكل الحكومة المنتهية ولايتها في نسختها

شوف تيفي

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الأحداث المتلاحقة التي أعقبت تصريحات الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط، إضطرته إلى العودة إلى التحالف الذي شكل الحكومة المنتهية ولايتها في نسختها الثانية.

وأفاد بن كيران في تصريح من داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية عقب الإجتماع الإستثنائي لأمانته العامة مساء اليوم الخميس، بكونه إستقبل بعض الأعضاء من حزب الإستقلال وسيستقبل كذلك لجنة رسمية من ذات الحزب، حيث أوضح رئيس الحكومة أنه كان يسير في إتجاه تشكيل الحكومة بوجود حزب الإستقلال، لكن بعد "حادثة السير" إتفق مع أمانة حزبه العامة إلى العودة والقبول بتشكيل الحكومة من الأغلبية الحكومية السابقة.

وأكد بن كيران أن الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة المقبلة، ستتكون من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية والمستقلين، مطالبا الصحفيين بعدم الدخول في نقاش الأغلبية العددية المريحة والنقاشات التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة والتي قال بأنه لقي تجاوبا من حزبي الأحرار والحركة الشعبية موضحا بأنه سيعقد لقاء مع شركائه في الحكومة المقبلة إبتداءا من الغد.

 

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