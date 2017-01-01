 سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي | مجتمع

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور | مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

حكومة ''كوبي كولي''

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 21:54 سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد
سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل
كشف ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغال قطار التي جي في الفائق السرعة وصلت مرحلة متقدمة، إذ تم إنجاز نسبة 85 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطار سيبدأ تجريبه في شهر

شوف تيفي

كشف ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغال قطار التي جي في الفائق السرعة وصلت مرحلة متقدمة، إذ تم إنجاز نسبة 85 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطار سيبدأ تجريبه في شهر مارس المقبل، على أن يكون جاهزا فعليا منتصف سنة 2018.

وأضاف الخليع الذي كان يتحدث لصحيفة "لوموند" الفرنسية رفقة غييوم بيبي، مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، إلى أن الخط سيعتمد تعريفة ذكية ستكون في متناول زبناء شبكة السكك الحديدية، وسيشرع في تسويق الخط نهاية سنة 2017.

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع الكبير، تبعه جدل كبير حو ل الميزانية الضخمة التي رصدت له، غير أن الاشتغال به سيحل الكثير من مشاكل المواصلات التي يتخبط فيها المغاربة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لوموند المغرب قطار ربيع لخليع تي جي في

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انقطاع كهربائي تسبب في توقف رحلات القطار من وإلى محطة الدار البيضاء المسافرين | اقتصاد

انقطاع كهربائي تسبب في توقف رحلات القطار من وإلى محطة الدار البيضاء المسافرين

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير | اقتصاد

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير

طيران الإمارات تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب | اقتصاد

''طيران الإمارات'' تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 | اقتصاد

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد
منذ 12 دقيقة

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.