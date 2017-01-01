سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغال قطار التي جي في الفائق السرعة وصلت مرحلة متقدمة، إذ تم إنجاز نسبة 85 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطار سيبدأ تجريبه في شهر

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كشف ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغال قطار التي جي في الفائق السرعة وصلت مرحلة متقدمة، إذ تم إنجاز نسبة 85 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطار سيبدأ تجريبه في شهر مارس المقبل، على أن يكون جاهزا فعليا منتصف سنة 2018.

وأضاف الخليع الذي كان يتحدث لصحيفة "لوموند" الفرنسية رفقة غييوم بيبي، مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، إلى أن الخط سيعتمد تعريفة ذكية ستكون في متناول زبناء شبكة السكك الحديدية، وسيشرع في تسويق الخط نهاية سنة 2017.

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع الكبير، تبعه جدل كبير حو ل الميزانية الضخمة التي رصدت له، غير أن الاشتغال به سيحل الكثير من مشاكل المواصلات التي يتخبط فيها المغاربة.