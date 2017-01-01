 الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي | مجتمع

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور | مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

حكومة ''كوبي كولي''

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 21:48 الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق
الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو
مازال بعض الأشخاص يحاولون الاستفادة من الامتيازات المالية والجنسية من بعض الفتيات اللواتي يقعن في شباكهم، حيث يتم ابتزازهن كل مرة، إما أن تتم تلبية رغبات مبتزيهم أو الإشهار والتشهير بهم في مواقع

شوف تيفي

مازال بعض الأشخاص يحاولون الاستفادة من الامتيازات المالية والجنسية من بعض الفتيات اللواتي يقعن في شباكهم، حيث يتم ابتزازهن كل مرة، إما أن تتم تلبية رغبات مبتزيهم أو الإشهار والتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق قادت تهمة الابتزاز والإخلال بالحياء أحد الأشخاص إلى السجن هذا الأسبوع، حيث تبث تورطه في ابتزاز صديقته التي لم تجد بدا من إعلام الشرطة التي اعتقلته وعرضته على أنظار المحكمة الزجرية بالدار البيضاء التي قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا نافذا، حسب مصدر جيد الاطلاع.

وتعود تفاصيل القضية، إلى محاولة المتهم ابتزاز صديقته من أجل تلبية رغباته الجنسية، مهددا إياها في حالة الرفض عرض فيديو يخصها على أقاربها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ابتزاز جنس محكمة سجن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد
منذ 10 دقائق

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.