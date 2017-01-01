الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو ﻿

مازال بعض الأشخاص يحاولون الاستفادة من الامتيازات المالية والجنسية من بعض الفتيات اللواتي يقعن في شباكهم، حيث يتم ابتزازهن كل مرة، إما أن تتم تلبية رغبات مبتزيهم أو الإشهار والتشهير بهم في مواقع

شوف تيفي

مازال بعض الأشخاص يحاولون الاستفادة من الامتيازات المالية والجنسية من بعض الفتيات اللواتي يقعن في شباكهم، حيث يتم ابتزازهن كل مرة، إما أن تتم تلبية رغبات مبتزيهم أو الإشهار والتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق قادت تهمة الابتزاز والإخلال بالحياء أحد الأشخاص إلى السجن هذا الأسبوع، حيث تبث تورطه في ابتزاز صديقته التي لم تجد بدا من إعلام الشرطة التي اعتقلته وعرضته على أنظار المحكمة الزجرية بالدار البيضاء التي قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا نافذا، حسب مصدر جيد الاطلاع.

وتعود تفاصيل القضية، إلى محاولة المتهم ابتزاز صديقته من أجل تلبية رغباته الجنسية، مهددا إياها في حالة الرفض عرض فيديو يخصها على أقاربها.