القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة جديدة للملك محمد السادس يومه الخميس عندما فاجأ زوار فندق "سوفيتيل" بمراكش بزيارة خاصة واستثنائية .
و ضهر الملك بلباس متميز و نظارته الطبية الأنيقة و هو يرتدي سترة جلدية بنية اللون و قميص أسود كتب عليه "طاكسي كبير مراكش 1971" , بالإضافة الى سروال رمادي اللون.
وأثار "اللوك" الجديد للملك اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي و حصد على عدد كبير من التعاليق الرائعة والمتميزة حيث وصفوه بـالملك "الكوول" .
و كان الملك محمد السادس قد دشن عدد من المشاريع بمراكش وقضى بها أيضا احتفالات رأس السنة .
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