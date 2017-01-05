القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك ﻿

تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة جديدة للملك محمد السادس يومه الخميس عندما فاجأ زوار فندق ''سوفيتيل'' بمراكش بزيارة خاصة واستثنائية .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة جديدة للملك محمد السادس يومه الخميس عندما فاجأ زوار فندق "سوفيتيل" بمراكش بزيارة خاصة واستثنائية .

و ضهر الملك بلباس متميز و نظارته الطبية الأنيقة و هو يرتدي سترة جلدية بنية اللون و قميص أسود كتب عليه "طاكسي كبير مراكش 1971" , بالإضافة الى سروال رمادي اللون.

وأثار "اللوك" الجديد للملك اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي و حصد على عدد كبير من التعاليق الرائعة والمتميزة حيث وصفوه بـالملك "الكوول" .

و كان الملك محمد السادس قد دشن عدد من المشاريع بمراكش وقضى بها أيضا احتفالات رأس السنة .