 القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي | مجتمع

عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور | مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

حكومة ''كوبي كولي''

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 21:20 القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك
القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك
تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة جديدة للملك محمد السادس يومه الخميس عندما فاجأ زوار فندق ''سوفيتيل'' بمراكش بزيارة خاصة واستثنائية .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة جديدة للملك محمد السادس يومه الخميس عندما فاجأ زوار فندق "سوفيتيل" بمراكش بزيارة خاصة واستثنائية .

و ضهر الملك بلباس متميز و نظارته الطبية الأنيقة و هو يرتدي سترة جلدية بنية اللون و قميص أسود كتب عليه "طاكسي كبير مراكش 1971" , بالإضافة الى سروال رمادي اللون.

وأثار "اللوك" الجديد للملك اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي و حصد على عدد كبير من التعاليق الرائعة والمتميزة حيث وصفوه بـالملك "الكوول" .

و كان الملك محمد السادس قد دشن عدد من المشاريع بمراكش وقضى بها أيضا احتفالات رأس السنة .

القميص الجديد للملك بمراكش

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل | اقتصاد
منذ 15 دقيقة

سار للمغاربة.. التي جي في، يبدأ تجريبه قريبا وهذه هي التفاصيل

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو | حوادث و حقوق

الابتزاز الجنسي يقود مباشرة إلى السجن، وها شحال خذا متهم بابتزاز صاحبتو

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك | بوليتيك

القميص الجديد للملك بمراكش يشعل الفايسبوك

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع

سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.