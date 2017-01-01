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سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 21:08 سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز | مجتمع
سار للراغبين في الحج ..هذا ما قرره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،أوامره برفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 2017 ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق والضوابط المنظمة.

"شوف تيفي"

 أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،أوامره برفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 2017 ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق والضوابط المنظمة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنت، اليوم الخميس، صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز بتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها وتقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن كافة بما يمكنهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.

وأوضحت الوكالة السعودية بأن وزير الحج والعمرة شار إلى توجيهات ولي العهد السعودي رئيس اللجنة العليا للحج الأمير محمد بن نايف بتوسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام 2012 والمقدرة بأكثر من ثلاثة ملايين حاج.

ويأتي قرار السلطات السعودية بزيارة أعداد الحجاج بحسب ما أوضح وزير الحج بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة التي ستضيف 400 ألف متر من المساحات وسترفع القدرة الاستيعابية للحرم الى 2.2 مليون شخص في الوقت نفسه.

وأكد وزير الحج السعودي أن جميع القطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات المرتبطة بها قد رفعت درجة الجاهزية للتهيؤ لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في حج هذا العام بما يتوافق والحاجة الفعلية.

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