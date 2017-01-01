 عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي ﻿
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عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 21:06 عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي | مجتمع
عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية لنسيمة المغربية المصابة في هجوم اسطنبول المسلح وحقيقة تعرضها لشلل نصفي
علمت ''شوف تيفي'' بأن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول تحسنت بشكل كبير، اليوم الخميس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول تحسنت بشكل كبير، اليوم الخميس.

وعبر مصدر "شوف تيفي" عن استغرابه من نشر بعض الأخبار التي تفيد بأن نسيمة، أجرت عمليتين جراحيتين على مستوى الدماغ بالمستشفى اليوم الخميس، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية وتعرضها لشلل نصفي.

وأكد ذات المصدر بأن حالة نسيمة تتحسن بشكل تدريجي، بعدما استجابت للعلاج، نظرا للمواكبة الطبية التي تحصل عليها داخل إحدى المستشفيات بإسطنبول.

 

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المغرب شوف تيفي نسيمة الصحية ملهى ليلي عملية جراحية

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