وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل مريضة بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها مقابل مبلغ مالي+صور ﻿

أكدت وزارة الصحة، أن جميع التنقلات الاستعجالية بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها بالمجان وبدون أي مقابل.

"شوف تيفي"

أكدت وزارة الصحة، أن جميع التنقلات الاستعجالية بواسطة المروحيات الطبية التابعة لها بالمجان وبدون أي مقابل.

وحسب الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإنه وبعد ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مطالبة مواطنة تم نقلها بواسطة المروحية الطبية لتلقي العلاجات بالمستشفى الجهوي بعمالة طنجة أصيلة بدفع مبلغ قدره 3000 درهم تكلفة تنقلها عبر المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، تم القيام بالبحث والتقصي، تكلفت به المديرية الجهوية للصحة، حيث تبين لها أن هذا الخبر عار من الصحة.

وأوضحت الوزارة بأن المريضة حلت بمستشفى دوفار يوم الخميس 29 دجنبر 2016 وغادرته يوم الإثنين 2 يناير 2017، وقد تكفل الطاقم الطبي بجميع العلاجات الضرورية للمريضة، التي تعاني من قصور في وظائف القلب ولم يطالبها أي أحد بأداء أي مبلغ".

وأكدت الوزارة في هذا البلاغ عن نيتها اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تسول له نفسه نشر وترويج مثل هذه الأخبار الزائفة والمغالطات التي تثير الشك وتسيء للقطاع برمته، وبصفة خاصة للمهنيين الذي يقدمون خدمات جلى وتضحيات جسيمة في سبيل علاج وإنقاذ المرضى والمصابين".