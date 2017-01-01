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خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 20:32 خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. بصير بغا يحرق راسو قدام كوميسارية وها كيفاش شدوه الأمن
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص أمام دائرة أمنية وهو يهدد بإضرام النار في جسده.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص أمام دائرة أمنية وهو يهدد بإضرام النار في جسده.

وأظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و35 ثانية، هذا الشخص الذي على ما يبدو أنه ملقب بـ "بصير" وهو يصرخ بأعلى صوته معلنا عن نيته إضرام النار في جسده من خلال سكب مادة حارقة على جسده، قبل أن يتدخل مجموعة من رجال الشرطة الذين تمكنوا من منعه وإحكام السيطرة عليه قبل تنفيذ خطته المروعة.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن استغرابهم من انتشار مثل هذه التصرفات الغير مفهومة والتي لا يمكن أن يتقبلها العقل، موضحين بأن قيام البعض بإحراق نفسه أو بالمحاولة يعتبر انتحارا وجريمة لابد أن يعاقب عليها القانون.

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