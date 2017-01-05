 مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران | بوليتيك

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران

حكومة ''كوبي كولي''

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 20:07 مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع
مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور
كشف موقع ''دي أنديبنتدنت'' اليوم الخميس، عن دراسة مثيرة، أوضحت بأن المغرب عرف خلال سنة 2016 استهلاكا كبيرا للحشيش، مشيرة إلى أن 4.22 من المغاربة يدخنون هذا المخذر.

"شوف تيفي"

كشف موقع "دي أنديبنتدنت" اليوم الخميس، عن دراسة مثيرة، أوضحت بأن المغرب عرف خلال سنة 2016 استهلاكا كبيرا للحشيش، مشيرة إلى أن 4.22 من المغاربة يدخنون هذا المخذر.

وأوضح الموقع البريطاني بأن دولتا نيجيريا وزامبيا، سجلتا، نسبة مرتفعة في استخدام الحشيش على الصعيد الإفريقي، متقدمتين على المغرب الذي احتل بدوره مرتبة متقدمة إفريقيا وعربيا، على كل من مصر والإمارات.

وأشار ذات المصدر بأن كل من كندا والولايات المتحدة، تعرف معدلات مرتفعة في استهلاك الحشيش، حيث بلغت على التوالي7. 12 في المائة و 16.2، أما بالنسبة للقارة الأوروبية فقد تم تسجيل نسبة 11 في المائة بفرنسا، و9 في المائة بإيطاليا،و 9.2 بإسبانيا.

الحشيش

 

الحشيش

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دراسة الحشيش الصعيد الإفريقي العربي القارة الأوروبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل | مجتمع

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل

بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا | مجتمع

بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا

سكان المنزه يحتجون أمام مقر جماعة الصخيرات ضد فواتير ريضال | مجتمع

سكان المنزه يحتجون أمام مقر جماعة الصخيرات ضد فواتير ريضال

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة | مجتمع

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع
منذ 27 دقيقة

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.