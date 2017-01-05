مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور ﻿

كشف موقع ''دي أنديبنتدنت'' اليوم الخميس، عن دراسة مثيرة، أوضحت بأن المغرب عرف خلال سنة 2016 استهلاكا كبيرا للحشيش، مشيرة إلى أن 4.22 من المغاربة يدخنون هذا المخذر.

"شوف تيفي"

كشف موقع "دي أنديبنتدنت" اليوم الخميس، عن دراسة مثيرة، أوضحت بأن المغرب عرف خلال سنة 2016 استهلاكا كبيرا للحشيش، مشيرة إلى أن 4.22 من المغاربة يدخنون هذا المخذر.

وأوضح الموقع البريطاني بأن دولتا نيجيريا وزامبيا، سجلتا، نسبة مرتفعة في استخدام الحشيش على الصعيد الإفريقي، متقدمتين على المغرب الذي احتل بدوره مرتبة متقدمة إفريقيا وعربيا، على كل من مصر والإمارات.

وأشار ذات المصدر بأن كل من كندا والولايات المتحدة، تعرف معدلات مرتفعة في استهلاك الحشيش، حيث بلغت على التوالي7. 12 في المائة و 16.2، أما بالنسبة للقارة الأوروبية فقد تم تسجيل نسبة 11 في المائة بفرنسا، و9 في المائة بإيطاليا،و 9.2 بإسبانيا.