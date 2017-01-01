عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة ﻿

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أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تبنيها قرار عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين، في حصر التشاور الحكومي في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.
وإستنادا إلى البلاغ، إنعقد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم الخميس 5 يناير 2017 م، استعرض خلاله رئيس الحكومة المكلف مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة.
وكشف البلاغ، عن تبني الأمانة العامة قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية.
هذا، وستتكون الحكومة المقبلة من أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية.
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