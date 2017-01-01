 عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران | بوليتيك

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 19:51 عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''
وسط تكتم شديد، ينعقد في هذه الأثناء إجتماع إستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

وسط تكتم شديد، ينعقد في هذه الأثناء إجتماع إستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وحسب مصادر مطلعة، فالإجتماع يأتي لدراسة آخر مستجدات تشكيل الحكومة بعد اللقاء الذي جمع بن كيران يوم أمس الأربعاء مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر.

وأفادت ذات المصادر، أن الإجتماع سيناقش العرض الذي قدمه رئيس الحكومة للحزبين المذكورين الذين وافقا مبدئيا على المشاركة في الحكومة المقبلة التي تشكلت من نفس أحزاب الإئتلاف الحكومي السابق.

ولم تستبعد ذات المصادر، مناقشة الأمانة العامة للحزب لقضية ترشيح وزراء حزب العدالة والتنمية، حيث ستعطي الضوء الأخضر لرئيس المجلس الوطني للحزب بدء إجراءات لجنة ترشيح وإختيار وزراء البيجيدي في الحكومة المقبلة، مع مناقشة آخر الإستعدادات للمجلس الوطني المنتظر في شهر يناير لإختيار لجنة تحضيرية للمؤتمر المقبل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران أمانة البيجدي المجلس الوطني الحزب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 2 دقائق

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع
منذ 22 دقيقة

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.