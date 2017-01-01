عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي'' ﻿

وسط تكتم شديد، ينعقد في هذه الأثناء إجتماع إستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

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وسط تكتم شديد، ينعقد في هذه الأثناء إجتماع إستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وحسب مصادر مطلعة، فالإجتماع يأتي لدراسة آخر مستجدات تشكيل الحكومة بعد اللقاء الذي جمع بن كيران يوم أمس الأربعاء مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر.

وأفادت ذات المصادر، أن الإجتماع سيناقش العرض الذي قدمه رئيس الحكومة للحزبين المذكورين الذين وافقا مبدئيا على المشاركة في الحكومة المقبلة التي تشكلت من نفس أحزاب الإئتلاف الحكومي السابق.

ولم تستبعد ذات المصادر، مناقشة الأمانة العامة للحزب لقضية ترشيح وزراء حزب العدالة والتنمية، حيث ستعطي الضوء الأخضر لرئيس المجلس الوطني للحزب بدء إجراءات لجنة ترشيح وإختيار وزراء البيجيدي في الحكومة المقبلة، مع مناقشة آخر الإستعدادات للمجلس الوطني المنتظر في شهر يناير لإختيار لجنة تحضيرية للمؤتمر المقبل.