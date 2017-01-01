 بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! ﻿
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بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 19:47 بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق
بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!
تعرضت وكالة لكراء السيارات بمدينة طنجة لسرقة سياراتها على يد عصابة متخصصة في السرقة بالنصب.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تعرضت وكالة لكراء السيارات بمدينة طنجة لسرقة سياراتها على يد عصابة متخصصة في السرقة بالنصب.

وأكد صاحب الوكالة المذكورة لـ "شوف تيفي" أنه وبتاريخ 30 من الشهر الماضي حضر الى مكتبه شخصان لا تظهر عليهما أية علامة من الشبهات، وطلب كراء سيارة لمدة يومين وقد أدليا بنسخة للبطاقة الوطنية مصادق عليها ورخصة سياقة وشيك ليتمكنا من أخد السيارة، لكن وبعد يومين فوجئ صاحب الوكالة أنه تعرض لعمية نصب لأن الأوراق التي أدليا بها الشخصان كانت كلها مسروقة وتعود لموظف بشركة لصناعة الأدوية مشهور بمدينة مراكش سرقت منه هو الآخر من سيارته رفقة عدد من الوثائق الأخرى.

وذكر الضحية أن العصابة قامت بسرقة 7 سيارات بنفس الطريقة من مدينة أكادير على يد نفس العصابة والتي كانت قد سرقت عدد من محتويات متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة العرائش.

وطلب صاحب الشركة التي تعرض للنصب و السرقة أجل القبض على هذه العصابة من خلال عدد من الأشرطة و الصور التي يتوفر عليها.

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بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

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