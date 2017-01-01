بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة ﻿

لقي أحد البحارة المرابطين بسواحل لاساركا بمدينة الداخلة حتفه صباح اليوم الخميس، بعد أن تعرض قارب تقليدي خاص بالصيد لحادث اصطدام مع باخرة كبيرة كانت مارة بالساحل المذكور.

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لقي أحد البحارة المرابطين بسواحل لاساركا بمدينة الداخلة حتفه صباح اليوم الخميس، بعد أن تعرض قارب تقليدي خاص بالصيد لحادث اصطدام مع باخرة كبيرة كانت مارة بالساحل المذكور.

وكشفت مصادر محلية أنه وبعد الاصطدام، انقلب القارب وسقط منه بحارين كانا على مثنه، حيث توفي الأول فيما تم إنقاذ آخر، الذي نقل على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية.

أما الباخرة حسب المصدر ذاته فقد لاذت بالفرار، حيث لم يستطع تحديد هويتها، كما أن الحادث لم يكن مقصودا حسب المصدر ذاته.