 بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

بحار يلقى حتفه بطريقة مروعة

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران | بوليتيك

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران

حكومة ''كوبي كولي''

بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 19:18 بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة ََسَهَام للتأمين | بوليتيك
بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين''
بعد مضي 12 سنة على الاشتغال اليومي في مجموعة ''ََسَهَام للتأمين''، غادر المهدي التازي المدير العام للمجموعة مكتبه بالمجموعة، حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الخميس في اجتماع خاص.

شوف تيفي

بعد مضي 12 سنة على الاشتغال اليومي في مجموعة "ََسَهَام للتأمين"، غادر المهدي التازي المدير العام للمجموعة مكتبه بالمجموعة، حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الخميس في اجتماع خاص.

وكشف المهدي التازي أنه اشتغل لمدة 12 سنة، حيث كانت من أجمل السنوات في كنف هذه المجموعة، واليوم عند وصوله سن الأربعين قرر أن يبدأ الاشتغال لحسابه الخاص.

وتقرر في الاجتماع الخاص اليوم دراسة استقالة المهدي التازي والتي تم قبولها في اجتماع خاص، في حين تم تعيين مولاي امحمد العلوي كمدير عام للمجموعة، والذي شغل منصب المدير العام لمجموعة "ََسَهَام أسيسطونس" منذ سنة 2013.

في حين تم تعيين نادية فتاح العلوي كرئيسة لاستشارات الإدارة، وتعيين كل من محمود الودغيري وجيلبير نصار كمدراء عامين منتدبين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سهام تأمين إنقاذ المهدي التازي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة فتح الله غولن | بوليتيك

عاجل:المغرب يقرر رسميا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''فتح الله غولن''

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا : العمل بالزي النظامي الجديد الخاص برجال الأمن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎ | زووم
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. سعودي يوثق لحظات رعب عاشها في هجوم اسطنبول الإرهابي‎

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب أدومة‎ | زووم

مثلي بوجه مكشوف يدافع عن أشهر مثلي بالمغرب ''أدومة''‎

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور | مجتمع
منذ 27 دقيقة

مثير وصادم وبالأرقام..دراسة عالمية تكشف لأول مرة شحال من مغربي مبلي بالحشيش+صور

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة | بوليتيك

عاجل:بلاغ جديد لبن كيران يعلن فيه عن الأحزاب المشكلة للحكومة

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

عاجل ..قبل تشكيل الحكومة..الإستوزار يستنفر بن كيران والأمانة العامة ''للبيجيدي''

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!! | حوادث و حقوق

بالفيديو: ردو بالكم ..عصابة تنفذ عدد من السرقات بواسطة النصب وها شنو سرقو وها فين!!

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.