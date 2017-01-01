بعد 12 سنة من الاشتغال المستمر..المهدي التازي يغادر مجموعة "ََسَهَام للتأمين'' ﻿

بعد مضي 12 سنة على الاشتغال اليومي في مجموعة ''ََسَهَام للتأمين''، غادر المهدي التازي المدير العام للمجموعة مكتبه بالمجموعة، حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الخميس في اجتماع خاص.

شوف تيفي

بعد مضي 12 سنة على الاشتغال اليومي في مجموعة "ََسَهَام للتأمين"، غادر المهدي التازي المدير العام للمجموعة مكتبه بالمجموعة، حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الخميس في اجتماع خاص.

وكشف المهدي التازي أنه اشتغل لمدة 12 سنة، حيث كانت من أجمل السنوات في كنف هذه المجموعة، واليوم عند وصوله سن الأربعين قرر أن يبدأ الاشتغال لحسابه الخاص.

وتقرر في الاجتماع الخاص اليوم دراسة استقالة المهدي التازي والتي تم قبولها في اجتماع خاص، في حين تم تعيين مولاي امحمد العلوي كمدير عام للمجموعة، والذي شغل منصب المدير العام لمجموعة "ََسَهَام أسيسطونس" منذ سنة 2013.

في حين تم تعيين نادية فتاح العلوي كرئيسة لاستشارات الإدارة، وتعيين كل من محمود الودغيري وجيلبير نصار كمدراء عامين منتدبين.