ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران ﻿

أطلق حزب الإتحاد الدستوري في بلاغ له، النار على المقاربة المعتمدة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة إنطلاقا من الأغلبية السابقة التي تشكلت منها النسخة الثانية للحكومة

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أطلق حزب الإتحاد الدستوري في بلاغ له، النار على المقاربة المعتمدة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة إنطلاقا من الأغلبية السابقة التي تشكلت منها النسخة الثانية للحكومة المنتهية ولايتها.

وأفاد بلاغ حزب الحصان، أن العرض المقدم من بن كيران بعد مشاورات تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة "تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها"، حيث أنها تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية".

وأوضح البلاغ الناري لحزب الإتحاد الدستوري، أن " الساحة السياسية أخذت علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه"، حيث كان من الأجدر لمشاورات بن كيران أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتأخذه في الاعتبار" .

واتهم البلاغ بن كيران بسعيه "ضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، حيث أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك".

وإستغرب قادة الحصان، من امتداد عملية تشكيل الحكومة إلى "حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا".

ونبه حزب الحصان، إلى خطورة هذا المنحى، ويثير الانتباه في ذات الوقت إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ، نظرا للتحديات المطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية".

وإختتم حزب الإتحاد الدستوري بلاغه، بضرورة وجود أغلبية فعلية ومريحة تتأسس على انسجام بين الفرقاء مع تضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة.