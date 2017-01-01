سكوب..ها فين وصلات قضية لورا بريول مع المغربية اللي سلخاتها بسب سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، توصلت إلى اتفاق صلح مع مغربية وتونسية قامتا بتعنيفها داخل ملهى ليلي معروف بباريس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، توصلت إلى اتفاق صلح مع مغربية وتونسية قامتا بتعنيفها داخل ملهى ليلي معروف بباريس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المدير المكلف بتسيير ملهى "ليدو" الذي شهد الواقعة، تدخل واستطاع إقناع بريول بالصلح نظرا لمعرفته الجيدة بالمغربية والتونسية واللتين تعتبران زبونتين دائمتين بالملهى المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت أول من كشف عن تفاصيل تعنيف لورا بريول من طرف مغربية وتونسية، ليلة رأس السنة بملهى ليلي مشهور، وذلك لأنها كانت سببا في اعتقال الفنان المفضل لهما سعد المجرد.