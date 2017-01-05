عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل ﻿

أوردت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6532 ليوم الخميس 5 يناير 2017، أن الناخبين بتسعة مدن مدعون للتصويت من جديد بدوائر محلية بعد إسقاط الفائزين بها.

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أوردت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6532 ليوم الخميس 5 يناير 2017، أن الناخبين بتسعة مدن مدعون للتصويت من جديد بدوائر محلية بعد إسقاط الفائزين بها.

وحسب الجريدة الرسمية فالإنتخابات الجزئية ستجرى يوم 23 فبراير بتسعة مدن مغربية، وفي 13 جماعة قروية وبلدية، حيث ستعاد الإنتخابات لتعويض بعض الممثلين لهم.

وأفادت الجريدة الرسمية أن الإنتخابات المحلية التي ستعاد للتصويت على ممتلي الدوائر المحلية في المجالس المنتخبة، تصل إلى حوالي 100 مستشار جماعي، بتسعة مدن بالمغرب.

وإختلفت الأسباب التي أطاحت بالمستشارين بالدوائر التي سبق لهم الفوز بها بعد طعون لدى الجهات المختصة من طرف خصومهم.