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توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 17:48 توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول | دولي
توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية،اليوم الخميس، توقيف 12 شخصا على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعي، تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول وأسرهم، على ما أفاد مصدر رسمي، وذلك حسبما كشفت

"شوف تيفي"

 قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية،اليوم الخميس، توقيف 12 شخصا على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعي، تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول وأسرهم، على ما أفاد مصدر رسمي، وذلك حسبما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

وحسب وكالة فرانس بريس الفرنسية، فقد قال مصدر أمني إنه تم تحويل 12 شخصا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله والمتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون، اتجاه ضحايا اعتداء ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وأكدت الوكالة الفرنسية بأن بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، كشفت من خلاله بأن الموقوفين ارتكبوا مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم".

وأضاف البيان أن تعليقاتهم تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، كما تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الإرهابي الدموي بما يخالف الشرائع السموية والقوانين والاعراف، مضيفا بأنه تم التحقيق مع 16 شخصا اثر نشرهم تعليقات تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية" وحول منهم 12 شخصا على المدعي العام فتم توقيفهم، وقد تصل عقوبة هؤلاء في حال إدانتهم بمخالفة تلك المادة إلى السجن لثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بالمغرب، أوقفت سبعة أشخاص ينتمون لشبية حزب العدالة والتنمية، بعد إشادتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بمقتل السفير الروسي بتركيا.

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