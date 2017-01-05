صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل ﻿

وجهت السلطات الأمنية الإسبانية،تحذيرا، أكدت من خلاله عن وجود حملة تجنيد أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية، تستهدف تجنيد الشباب في العديد من مدن الشمال بالمغرب وبالتحديد بطنجة وتطوان والفنيدق وذلك

"شوف تيفي"

وجهت السلطات الأمنية الإسبانية،تحذيرا، أكدت من خلاله عن وجود حملة تجنيد أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية، تستهدف تجنيد الشباب في العديد من مدن الشمال بالمغرب وبالتحديد بطنجة وتطوان والفنيدق وذلك من أجل تحرير الأندلس، وذلك حسب ما كشفت عنه إذاعة "كادينا سير" على موقعها الرسمي.

وأوضحت الإذاعة المذكورة بأن على السلطات التعامل بشكل جدي مع هذه الحملة، مشيرة إلى أن تقارير أمنية كشفت أن التنظيم يعرض مبلغا يتجاوز ألف دولار كراتب شهري للمجندين المغاربة "10 آلاف درهم مغربية" في محاولة منه استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وأكد ذات المصدر بأن هناك عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشط بهذا الخصوص لتجنيد مغاربة، مؤكدا بأن السلطات الإسبانية، قررت إجراء تحريات أمنية واسعة حول الملتحقين مؤخرا بالتنظيم المذكور انطلاقا من المدن المغربية الشمالية لإحصاء أعدادهم ومعرفة تفاصيل دقيقة عنهم وعن هوياتهم.