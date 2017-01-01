عاجل:بعد الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا..هجوم مسلح بالمكسيك و هذا هو عدد القتلى ﻿

أعلن المتحدث باسم الأمن بولاية غيريرو، روبيرطو ألفاريز هيريديا، أن أربعة أشخاص قتلوا خلال هجوم مسلح وقع في موقف للسيارات بأحد المراكز التجارية بأكابولكو، حيث يقام عادة سوق متنقل.

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أعلن المتحدث باسم الأمن بولاية غيريرو، روبيرطو ألفاريز هيريديا، أن أربعة أشخاص قتلوا خلال هجوم مسلح وقع في موقف للسيارات بأحد المراكز التجارية بأكابولكو، حيث يقام عادة سوق متنقل.

وأضاف هيريديا الفاريز، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن شخصين آخرين توفيا على الرغم من الرعاية الطبية التي تلقاها بأحد المستشفيات.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع في منطقة تسمى إميليانو زاباتا، مضيفا أن خبراء من مكتب النائب العام بدأوا في إجراء التحريات بموقع الهجوم.

وأشار إلى أن "رجلين وامرأتين قتلوا على الفور، في حين تم نقل امرأة ورجل أصيبا بأعيرة نارية إلى المستشفى، حيث لقيا حتفهما في وقت لاحق".



