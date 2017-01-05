بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا ﻿

نشر الشرطي المغربي المشهور هشام الملولي، على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، صورا، لشابين أوضح بأنهما لصين يوجدان بمدينة آسفي.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي المغربي المشهور هشام الملولي، على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، صورا، لشابين أوضح بأنهما لصين يوجدان بمدينة آسفي.

وطالب الملولي جميع المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور اللصين من أجل اعتقالهما وتسليمهما للعدالة للنظر في التهم الموجهة إليهما.

وأوضح الملولي بأن المعنيين بالأمر، قام بسرقة حقيبة سيدة بمدينة آسفي، وهو الأمر الذي أثار حفيظته، مؤكدا بأن على الجميع وضع اليد في اليد لاعتقالهما واعتقال جميع المتورطين في تنفيذ عمليات السرقة.