 بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران | بوليتيك

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران

سكوب..ها فين وصلات قضية لورا بريول مع المغربية اللي سلخاتها بسب سعد المجرد | ثقافة و فنون

سكوب..ها فين وصلات قضية لورا بريول مع المغربية اللي سلخاتها بسب سعد المجرد

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل | بوليتيك

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول | دولي

توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل | مجتمع

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل

عاجل:بعد الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا..هجوم مسلح بالمكسيك و هذا هو عدد القتلى | دولي

عاجل:بعد الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا..هجوم مسلح بالمكسيك و هذا هو عدد القتلى

بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا | مجتمع

بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية | دولي

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا

حكومة ''كوبي كولي''

بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 17:24 بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا | مجتمع
بالصورة..أشهر شرطي في المغرب الملولي يوجه رسالة تحذيرية للمشرملين: أنا ماشي سوبرمان.. غي بيا ولا بيهم ونشوف شكون غادي يعيا
نشر الشرطي المغربي المشهور هشام الملولي، على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، صورا، لشابين أوضح بأنهما لصين يوجدان بمدينة آسفي.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي المغربي المشهور هشام الملولي، على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، صورا، لشابين أوضح بأنهما لصين يوجدان بمدينة آسفي.

وطالب الملولي جميع المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور اللصين من أجل اعتقالهما وتسليمهما للعدالة للنظر في التهم الموجهة إليهما.

وأوضح الملولي بأن المعنيين بالأمر، قام بسرقة حقيبة سيدة بمدينة آسفي، وهو الأمر الذي أثار حفيظته، مؤكدا بأن على الجميع وضع اليد في اليد لاعتقالهما واعتقال جميع المتورطين في تنفيذ عمليات السرقة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام ملولي اللص مدينة آسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل | مجتمع

صادم.. تنظيم الدولة الإسلامية يجند شباب من طنجة وتطوان والفنيدق لتحرير الأندلس بهذا المقابل

سكان المنزه يحتجون أمام مقر جماعة الصخيرات ضد فواتير ريضال | مجتمع

سكان المنزه يحتجون أمام مقر جماعة الصخيرات ضد فواتير ريضال

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة | مجتمع

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا | مجتمع

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | بــووز
منذ 48 ثانية

الفنان المغربي الوحيد الذي حضر محاكمة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا يروي أسرار خاصة عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة أزمير التركية‎ | زووم

فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة أزمير التركية‎

عمر بلمير..ها علاش مغنيتش أنا و رجاء الجديد ديالي | بــووز

عمر بلمير..ها علاش مغنيتش أنا و رجاء الجديد ديالي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

ساجد يرفض المشاورات الحكومية الحالية ويطلق النار على بن كيران

سكوب..ها فين وصلات قضية لورا بريول مع المغربية اللي سلخاتها بسب سعد المجرد | ثقافة و فنون

سكوب..ها فين وصلات قضية لورا بريول مع المغربية اللي سلخاتها بسب سعد المجرد

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل | بوليتيك

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول | دولي

توقيف 12 شخصا على خلفية نشرهم إساءات لضحايا اعتداء اسطنبول

﻿ ﻿
اليوم 17:53 GMT

عاجل وبالوثيقة.. إعادة الإنتخابات في المغرب شهر فبراير المقبل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.