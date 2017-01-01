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أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 17:06 أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية | دولي
أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية
كشفت التحقيقات الجارية عن محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من طرف مشتبهين كانوا على اتصال مع العسكريين الذين فرّوا بمروحيتهم إلى اليونان بعد فشل المحاولة الانقلابية منتصف يوليوز

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كشفت التحقيقات الجارية عن محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من طرف مشتبهين كانوا على اتصال مع العسكريين الذين فرّوا بمروحيتهم إلى اليونان بعد فشل المحاولة الانقلابية منتصف يوليوز الماضي.

وبيّنت التحقيقات التي يشرف عليها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول، أنّ العقيد علي أقتورك والمقدّم داود أوجوم اللذين ترأّسا المجموعة التي توجهت إلى منطقة مارمريس بولاية موغلا ليلة المحاولة الانقلابية لاغتيال أردوغان، كانا على تواصل عبر الهاتف مع النقيب عبدالله يتيك والرائد أحمد غوزل والرقيب الأول مسعود فرات والنقيب فريدون جوبان، الذين فرّوا إلى اليونان.

ولدى مراجعة مكالمات العقيد علي أقتورك الموقوف على ذمة التحقيق، تبيّن أنه أجرى 3 اتصالات هاتفية مع عبدلله يتيك نهار ومساء محاولة الانقلاب، ومكالمة واحدة مع أحمد غوزل، فيما أجرى المقدّم داود أوجوم 12 مكالمة مع يتيك، ومرتين مع جوبان، وتخابر مرة واحدة مع مسعود فرات.

وعلِم مراسل الأناضول أنّ النيابة العامة في إسطنبول أضافت هذه المستجدات إلى الملف الخاص المتضمن طلبات إعادة العسكريين الفارين إلى اليونان، لتقديمها إلى القضاء اليوناني ضمن إطار الأدلة التي تثبت تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.

ومن المنتظر أن يصدر القضاء اليوناني في شهر يناير الجاري، قراراً بشأن العسكريين الأتراك الموقوفين لديه بعد فرارهم من تركيا عقب فشل محاولة الانقلاب فيما قدمت تركيا طلبا لجارتها اليونان من أجل تسليمهم.


 

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