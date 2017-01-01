عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من النساء تفاجأن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،بانفجار صنبور للماء الساخن بحمام شعبي بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من النساء تفاجأن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،بانفجار صنبور للماء الساخن بحمام شعبي بمدينة الدار البيضاء.

الحمام الذي يتواجد بمنطقة اسباتة ،شهد هذا الحادث على الساعة السادسة و النصف صباحا،حيث خرجن النساء اللاتي كن متواجدات لحظتها داخل الحمام شبه عاريات إلى البهو الخارجي.

ولولا الألطاف الإلهية لتسبب هذا الحادث في كارثة بشرية.

